Росіяни вдарили по Харкову. Є постраждалі

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Російські війська сьогодні близько 11:45 вдарили авіабомбами по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Пʼятеро людей постраждали. Уламкові поранення отримав 45-річний чоловік. Поліція документує наслідки обстрілу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог випустив по місту з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

Загалом зафіксували чотири влучання. Пошкоджені щонайменше 13 багатоповерхівок і приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо. Працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.