Генштаб: Росія залишилася ще без 17 танків і 54 артилерійських систем

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Reuters / «Бабель»

За минулу добу між Силами оборони України та російським військом відбулося 57 бойових зіткнень. Останнє втратило 17 танків, 54 артилерійські системи, 54 бойові броньовані машини, чотири реактивні системи залпового вогню та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські військові відбили сім атак ворога, на Бахмутському — 14, на Авдіївському — пʼять, а на Новопавлівському російські окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни два рази атакували позиції Сил оборони, тоді як на Херсонському — пʼять разів.

Протягом доби українська авіація завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, артилерійську систему та станцію РЕБ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Під артилерійським вогнем росіян були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Загалом окупанти завдали десяти ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснили 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню.