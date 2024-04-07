Геопросторова розвідка й мікроелектроніка. Китай посилив підтримку росії у війні

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Сполучені Штати попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку росії у її війні проти України. Тепер Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Про це пише Bloomberg.

Китай надає росіянам супутникові знімки військових цілей, оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, верстати для танків, нітроцелюлозу, турбореактивні двигуни та іншу підтримку для російського оборонпрому.

За словами речниці Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон, президент США Джо Байден висловив занепокоєння китайському лідеру Сі Цзіньпіну в телефонній розмові цього тижня з приводу такої підтримки росії.

Джерела Bloomberg на умовах анонімності повідомили, що китайська підтримка росії поглибилася в останні місяці. Тому США та союзники намагатимуться зменшити цю тенденцію. Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував європейських союзників про масштаби підтримки Китаю та попросив їх вжити заходів проти китайських компаній, які сприяють допомозі росії.

Китай і Гонконг також стали для Кремля ключовими «воротами» для доступу до таких технологій, як-от чипи чи інтегральні схеми, які потрібні для зброї. Попри американські та європейські санкції щодо кількох китайських компаній, які дозволили постачання підсанкційних технологій, обсяг торгівлі не зменшився.