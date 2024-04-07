Сили ППО за ніч збили всі 17 дронів, які запустили російські окупанти

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У ніч на 7 квітня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та 17 ударними безпілотниками типу Shahed із мису Чауда в Криму.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили всі 17 російських ударних дронів у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ракету «Іскандер-М» російські окупанти спрямували на припортову інфраструктуру Одеси. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджені адміністративна та технічна будівлі. Одна людина постраждала, зазначили в Силах оборони півдня.

На Дніпропетровщині оборонці неба знищили 11 безпілотників: по два — у Криворізькому та Дніпровському районах і ще сім у Камʼянському. Уламки пошкодили декілька будівель та автівки, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Харкові від удару безпілотників пошкоджений приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік, додав очільник ОВА Олег Синєгубов.