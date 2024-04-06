Україна не має снарядів для контрнаступу, є лише для захисту

Новини

Наразі в українських військ немає снарядів, щоб почати контрнаступальні дії, — боєприпасів вистачає лише для захисту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. У бригад, які на напруженіших напрямках, усе чесно розприділяється. Без любимчиків. Сьогодні все це є», — зазначив президент.

За його словами, для зриву контрнаступальних дій росіян відповідної зброї теж не вистачає.

«Щодо зриву їхніх дій в тому чи іншому напрямку, наприклад, щоб працювати по їхніх аеродромах чи літаках, складах чи базах, то для цього є відповідний снаряд далекобійний чи зброя. Але цього нам не вистачає», — наголосив Зеленський.