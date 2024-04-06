Генсек НАТО впевнений, що до липня Альянс погодить фонд військової підтримки України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до липня, коли відбудеться саміт Альянсу у Вашингтоні, союзники по блоку погодять створення нового пʼятирічного фонду підтримки України.
В інтервʼю BBC він висловив упевненість, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоч деякі країни цього тижня висловили сумніви.
«Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію», — сказав Столтенберг.
За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб вигнати російські війська з України.
- 3 квітня Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 мільярдів протягом пʼяти років у рамках пакету, який лідери мають підписати на липневому саміті у Вашингтоні.