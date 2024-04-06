Росія обстріляла Одесу і Харків — загинули двоє цивільних

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Росіяни вдень 6 квітня атакували Одещину балістичними ракетами, а Харків — керованими авіаційними бомбами.

Сили оборони півдня повідомили, що обстріл Одеського району стався пообіді. Для цього росіяни використали ракету «Іскандер-М». Під удар потрапив обʼєкт комунального господарства — пошкоджені обладнання й адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник.

Трохи пізніше росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Одна людина загинула, ще одна — поранена. Є пошкодження цивільної інфраструктури, горять автівки.