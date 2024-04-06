З найбільшого порту України вийшло судно з рекордним вантажем

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Олександр Кубраков / Facebook

З найбільшого за обсягами перевалки вільного морського порту України — Південного — вийшло судно, що експортувало рекордні 195,7 тисячі тонн вантажів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, Captain Leonidas під прапором Панами стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення.

Олександр Кубраков / Facebook

Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тисячі тонн.

В Адміністрації морських портів додали, що балкер вийшов із порту Південний з продукцією українських металургійних підприємств.

Від серпня 2023 року українським морським коридором експортували понад 36 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показники «зернової ініціативи» за рік існування. Коридором вже пройшли 1 286 суден, які загалом експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи.

Наразі на підхід до портів Одещини очікують 135 судна, що мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів.