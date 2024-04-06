У Білорусі повістки приходитимуть SMS-повідомленнями. Лукашенко підписав закон

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Міністерство оборони Республіки Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про SMS-повістки.

Про це повідомляється на державному правовому порталі.

Новий закон дозволяє військовим комісаріатам сповіщати чоловіків про явку у військкомат чи призов на військову службу через SMS. Оператори звʼязку тепер зобовʼязані надавати номери громадян, що перебувають на військовому обліку, на запит військкоматів протягом тижня.

SMS-повістки будуть надсилатися в разі мобілізації, а також на заходи з мобілізаційної підготовки. Факту надсилання SMS буде достатньо, щоб повідомлення юридично вважалося доставленим адресату.

Щодо паперових повісток, то тепер їх вручатимуть не тільки працівники військкоматів. Це зможуть робити посадові особи організацій, яких визначить місцева влада. Повістки можуть вручати не лише за місцем проживання, а й за місцем роботи чи перебування.

Максимальне покарання за ухилення від призову тепер три роки позбавлення волі замість двох років. Неявка на призовні заходи без поважної причини — це штраф. Максимальний штраф за порушення щодо військового обліку збільшили з 3 до 25 базових величин. Базова величина становить 40 білоруських рублів (500 грн).