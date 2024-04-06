У Словаччині почався другий тур виборів президента. Оберуть проукраїнського кандидата або партнера Фіцо
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / petrOlly
У Словаччині в суботу, 6 квітня, почався другий тур виборів президента.
Змагатимуться два кандидати — ексміністр закордонних справ Іван Корчок, який набрав 42,51% голосів у першому турі, і чинний спікер парламенту Петер Пеллегріні (набрав 37,02% у першому турі). Обидва мають приблизно рівні шанси на перемогу, а на результати може вплинути багато непередбачуваних обставин. Чинна президентка Зузана Чапутова на другий термін не балотувалася.
Соцопитування дають незначний розрив між кандидатами.
Іван Корчок має підтримку парламентської опозиції в Словаччині і вважається рішучим прихильником України. Він обіцяє стати противагою націоналістичному уряду премʼєр-міністра Роберта Фіцо, який виступає проти військової допомоги Україні і є прихильником перемовин з росією.
Пеллегріні ж — коаліційний партнер Роберта Фіцо, він є лідером партії «Голос». У разі його перемоги на виборах є велика вірогідність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо концентрувати владу в своїх руках. Тоді премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.
Управління статистики Словацької Республіки опублікує перші попередні результати другого туру виборів на порталі volbysr.sk у суботу після 22:00 — коли зачиниться остання виборча дільниця.
- Посада президента в Словаччині церемоніальна, але він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем Збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони.