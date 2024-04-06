Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 790 військових. На фронті було 80 зіткнень

Новини

Reuters

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 6 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби, 5 квітня, відбулося 80 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 3 атаки росіян у районі населеного пункту Терни.

На Бахмутському напрямку відбито понад 16 атак у районах пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне та Іванівське.

На Авдіївському напрямку відбито 22 атаки в районах пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка та Семенівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону в районах пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка та Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку у росіян була одна невдала спроба атаки поблизу Старомайорського.

На Херсонському напрямку на лівому березі Дніпра ворог провів 16 безуспішних атак.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (5 квітня) окупанти орієнтовно втратили 790 військових (вбиті / поранені), 24 танки, 38 бронемашин і 41 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 48 безпілотників, одну крилату ракету, 70 одиниць автотехніки і пʼять одиниць спецтехніки.