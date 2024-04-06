Війська росії завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У Харкові багато жертв

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Російські війська в ніч на 6 квітня масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе Shahed. Судячи з повідомлень Повітряних сил ЗСУ, атака тривала 7 годин. Під ударами були Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів і Київщина.

Наслідки

У Харкові у Шевченківському районі загинули 6 людей і 10 поранені, повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наймолодшому постраждалому 23 роки — хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями

Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 автівок.

У Запоріжжі понівечені промислові підприємства. Попередньо, минулося без постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Три ворожих дрони збили в Дніпровському та Криворізькому районах. Там про руйнування влада не повідомляє.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

За даними ПС ЗСУ, росіяни атакували вночі Україну 32 дронами Shahed і шістьма ракетами різних типів — трьома зенітними ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона збила дві Х-101, «Калібр» і 28 дронів.