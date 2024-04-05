Apple звільнила 600 працівників після зупинки розробки електромобіля

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Американський техногігант Apple звільнив понад 600 співробітників у США після припинення розробки електромобілів і нових дисплеїв смарт-годинників.

Про це пише Bloomberg.

Коли Apple скасувала свої багатомільярдні плани зі створення електромобіля, менеджери повідомили співробітникам, що компанія натомість спрямує ресурси на програми штучного інтелекту.

Спочатку плани Apple щодо електромобілів стосувалися створення повністю безпілотного авто, але компанія регулярно змінювала їх та не змогла створити життєздатний продукт через плинність кадрів і недотримання термінів.

Також Apple згорнула проєкт з розробки екранів наступного покоління для смарт-годинників через проблеми з технікою, постачальниками та витратами.