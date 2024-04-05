Зімбабве запровадило нову національну валюту взамін знеціненої

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Зімбабве замінило знецінений національний долар і запровадило нову валюту Zimbabwe Gold (ZiG), забезпечену золотом і кошиком іноземних валют. ZiG офіційно зʼявиться в обігу 8 квітня. Про це пише агентство Bloomberg.

Також Центробанк встановлює облікову ставку на рівні 20%. Попередня ставка у 130% була найвищою у світі.

Цей радикальний крок є шостою з 2008 року спробою Зімбабве створити функціональну місцеву валюту. За оцінками Міжнародного валютного фонду, за 16 років інфляція в Зімбабве становила 500 мільярдів відсотків. Місцеві гроші стали майже безкорисними. Нинішній зімбабвійський долар втратив чотири пʼятих своєї вартості на офіційному ринку з початку року, що зробило його другою найгіршою валютою у світі.

Щоб відновити громадську довіру, ZiG буде повністю забезпечений поєднанням золота та інших дорогоцінних металів, а також валютних резервів, що зберігаються в Центробанку країни.

У резерві наразі є $100 мільйонів готівкою та 2 522 кілограми золота на суму $185 мільйонів.