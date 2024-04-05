У користувачів X може зменшитися кількість підписників — соцмережу почистять від ботів

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Соцмережа X попередила користувачів, що у них може зменшитися кількість підписників. Причина — X планують очистити від ботів і спамерів.

Компанія розпочне «важливу активну ініціативу» з видалення облікових записів, які порушують правила X щодо маніпулювання платформою та спаму.

Власник соцмережі Ілон Маск ще два роки тому заявив, що прагне зробити боротьбу зі спамом пріоритетною сферою на платформі. Однак цей процес зіткнувся зі складнощами, зокрема через масштабні скорочення працівників.

Розвиток штучного інтелекту теж ускладнив контроль над спамом.