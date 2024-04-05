Книга рекордів Гіннеса назвала нового найстарішого чоловіка у світі

Новини

Guinness World Records

Книга рекордів Гіннеса 5 квітня оголосила імʼя нового найстарішого чоловіка у світі. Ним став 111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії.

Спочатку очікувалося, що новим рекордсменом стане 112-річний Гісабуро Сонобе з Японії, однак зʼясувалось, що 31 березня він помер.

Джон Тіннісвуд народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року — того ж року, коли затонув «Титанік». Станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні.

Він пережив обидві світові війни; йому було 27 років, коли сталась друга, попри проблеми із зором, він працював на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі.

Окрім бухгалтерського обліку й аудиту, його робота включала логістичні завдання, такі як пошук застряглих солдатів та організація поставок продовольства. Таким чином, Тіннісвуд є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни серед чоловіків, що залишилися в живих.

Після війни Джон працював у бухгалтерії в компаніях Shell і BP аж до свого виходу на пенсію у 1972 році.

Зараз чоловік проживає в будинку для людей похилого віку в Саутпорті, де персонал описує його як «великого базіку».