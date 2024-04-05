У Молдові прапор імперської росії визнали екстремістським
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У Молдові визнали екстремістським чорно-жовто-білий триколор — прапор імперської росії.
Рішення виніс столичний суд на запит Генпрокуратури, Мінʼюсту і Служби інформації та безпеки, передає Newsmaker.
У рішенні вказано, що екстремістським вважається «прапор із трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями». Його ще можуть оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.
Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні його активно використовують російські націоналістичні, монархічні та патріотичні організації. Імперський триколор у рф також є символом шовінізму, його часто використовують прихильники загарбницьких війн. Також він фігурує на емблемах деяких військових підрозділів рф (наприклад, ДШРГ «Русич»), які воюють проти України.
- У квітні 2022 року парламент Молдови проголосував за заборону на території республіки символів, повʼязаних із військовою агресією росії проти України — літер V і Z, а також георгіївської стрічки. За демонстрацію такої символіки в КК країни передбачено штраф до 9 тисяч леїв (майже €470) і від 30 до 60 годин громадських робіт.