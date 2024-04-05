ТЦК викликатиме 25-річних для оновлення даних і медогляду. Далі їх ставитимуть на облік військовозобовʼязаних

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку, територіальні центри комплектування почнуть викликати чоловіків, які перебували на військовому обліку призовників і досягли 25-річного віку, для оновлення даних і медогляду. Далі їх ставитимуть на облік військовозобовʼязаних.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Там зазначають, що вдосконалення організації військового обліку призовників проводять в контексті «реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини».

Також у Генштабі додали, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 000 людей.