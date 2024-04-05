ТЦК викликатиме 25-річних для оновлення даних і медогляду. Далі їх ставитимуть на облік військовозобовʼязаних
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- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку, територіальні центри комплектування почнуть викликати чоловіків, які перебували на військовому обліку призовників і досягли 25-річного віку, для оновлення даних і медогляду. Далі їх ставитимуть на облік військовозобовʼязаних.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Там зазначають, що вдосконалення організації військового обліку призовників проводять в контексті «реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини».
Також у Генштабі додали, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 000 людей.
- 2 квітня президент Зеленський підписав закон про військовий обовʼязок і військову службу, який зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Депутати парламенту проголосували за нього ще 30 травня 2023 року.
- Щодо законопроєкту про мобілізацію, то комітет Ради з питань оборони завершив розгляд всіх правок наприкінці березня. Очікується, що Верховна Рада голосуватиме в другому читанні за цей законопроєкт на початку квітня.