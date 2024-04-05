McDonaldʼs викупить свою ізраїльську франшизу, яку бойкотували через безкоштовні страви для військових ЦАХАЛ

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McDonaldʼs викупить свою ізраїльську франшизу, яка потрапила під глобальний бойкот через безкоштовне харчування для Армії оборони Ізраїлю.

Про це повідомив 4 квітня Омрі Падан, генеральний директор і власник Alonyal Limited, яка керує ресторанами McDonaldʼs в Ізраїлі.

Після завершення угоди McDonaldʼs стане власником ресторанів та операцій Alonyal Limited, співробітників збережуть на тих самих умовах роботи.

В компанії не уточнили причин продажу франшизи, однак The Washington Post пише, що це сталося після того, як у жовтні 2023 року ізраїльські ресторани McDonaldʼs вирішили надавати безкоштовне харчування ізраїльським солдатам, а також лікарням. Так вони зреагували на атаку терористів ХАМАС 7 жовтня.

Франшизи McDonaldʼs в інших країнах Близького Сходу швидко дистанціювалися від Alonyal, заявивши, що не мають нічого спільного з рішенням надавати їжу солдатам, а деякі почали робити пожертви в Газу на знак солідарності з палестинцями.

До бойкоту McDonaldʼs через рішення ізраїльської франшизи закликав пропалестинський рух BDS. Він також агітував бойкотувати й інші бренди через підтримку Ізраїлю, зокрема Puma, Siemens, Intel, Disney, Amazon.