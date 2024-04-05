Японія розширила санкції проти росії. Із 17 квітня вводить заборону на експорт 164 категорій товарів

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Уряд Японії розширив санкції проти росії за її агресію проти України.

Про це повідомляє Міністерство економіки країни.

Із 17 квітня Японія заборонить експорт з рф 164 категорій товарів. Йдеться про електрообладнання та його частини (зокрема, літій-іонні та нікель-гідридні акумулятори), мінеральне паливо та олії (включаючи моторне мастило для машин), електроінструменти (шліфувальні інструменти для обробки дерева, пробки, твердої гуми, пластику), вироби із нержавіючої сталі, потрійні труби, зварні труби.

Також під санкції потрапили деякі види оптичного і вимірювального обладнання, мікротоми й термостати, яхти, спортивні судна, човни, пожежні катери, плавучі доки, бурові та виробничі платформи.

З 10 травня почне діяти заборона на імпорт до Японії непромислових алмазів від одного карата російського походження. Для імпорту алмазів до одного карата необхідно отримати дозвіл від міністра економіки, торгівлі та промисловості.

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