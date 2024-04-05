СБУ знищила щонайменше 6 ворожих літаків на російському аеродромі «Морозовськ»

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Командування Повітряних Сил ЗСУ

Атаку на російський аеродром «Морозовськ» уночі 5 квітня організувала Служба безпеки України — там знищено щонайменше 6 літаків, ще 8 суттєво пошкоджені.

Про це повідомляє «Армія TV» з посиланням на джерела.

Є дані про близько 20 загиблих і поранених російських військових внаслідок атаки на аеродром. У Морозовську базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34, що атакують позиції ЗСУ і прифронтові міста керованими авіабомбами (КАБ).

Міноборони рф звітувало, що над Ростовською областю, де розташований Морозовськ, нібито знищили 44 безпілотники, але через атаку пошкоджена електропідстанція. Однак місцеві медіа писали, що ціллю атаки став саме аеродром і там були влучання.

Аеродром у Морозовську вже атакували 17 грудня 2023 року. Щонайменше один літак тоді отримав пошкодження. Джерело «Бабеля» тоді повідомило, що це була спільна спецоперація Служби безпеки України і Збройних сил.