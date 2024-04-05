Уночі російські війська атакували Україну дронами і балістикою. ППО знищила 13 Shahed

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У ніч проти 5 квітня російські війська атакували Україну 13 дронами типу Shahed, двома зенітними керованими ракетами С-300 і трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». Українська ППО знищила всі 13 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Безпілотники збили в Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Їх запускали з кримського мису Чауда. А ракети летіли з Бєлгородської області рф.

Сили оборони півдня повідомили, що ворог спрямував удар на енергетичну інфраструктуру Одещини. Військові збили в області 4 ворожі дрони. У Запорізькому районі уламки збитих безпілотників пошкодили приватні будинки.