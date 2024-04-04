Експомічник президента Сергій Шефір прокоментував позицію брата Бориса про потребу дружби з росією

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Соколовська Інна / УНІАН

Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що категорично не погоджується з позицією свого брата Бориса щодо потреби у дружбі з росією та любові до російських мови й культури.

Про це Сергій Шефір сказав у коментарі виданню «Радіо Свобода», якому Борис раніше дав інтервʼю.

Колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Борис Шефір в інтервʼю розповів, що вважає «дурістю» знесення памʼятників російському письменнику Олександу Пушкіну, а дії держави щодо російської мови — неправильними, і висловив сподівання на «прекрасні відносини» з росією, «як тільки вони підлікуються від свого божевілля».

Коли Бориса Шефіра запитали, хто переможе в російсько-українській війні, той відповів, що переможця не буде, а натомість буде домовленість: «Доведеться нам поступитися, прийдеться їм від чогось відмовитися».

«Росія — агресор і терорист, який розвʼязав війну проти нашої країни. Росія і персонально путін повинні понести відповідальність за всі скоєні злочини проти українців... Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг», — прокоментував Сергій Шефір.

Також він додав, що після початку великої війни став ще більше шанувати українську мову, культуру та історію, а ще вважає, що жодних альтернатив вектору руху України до ЄС і НАТО немає.