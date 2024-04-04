Російські війська обстріляли Нью-Йорк на Донеччині — двоє людей загинули

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Увечері 4 квітня російські війська обстріляли селище Нью-Йорк у Донецькій області, через що дві людини загинули. Ще одна людина поранена.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російські окупанти завдали по селищу чотирьох авіаударів. Пошкоджено багато приватних будинків. Наслідки ще встановлюють.

Очільник Донецької ОВА закликає мешканців області евакуюватися, зокрема це стосується тих, хто живе у прифронтових населених пунктах. Нью-Йорк розташований у безпосередній близькості до лінії фронту — російські війська регулярно його обстрілюють.

За минулу добу росіяни десять разів обстріляли населені пункти Донеччини, а з лінії фронту вдалося евакуювати 346 людей, серед них — 17 дітей.