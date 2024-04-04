За ексрадника ОП Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави

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За колишнього позаштатного радника Офісу президента, працівника Служби безпеки України Артема Шила внесли заставу в розмірі 30 мільйонів гривень у справі про заволодіння 94,8 мільйона гривень «Укрзалізниці».

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд у коментарі Центру протидії корупції.

Після внесення застави Артем Шило повинен дотримуватися низки обовʼязків, зокрема він має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Також підозрюваному заборонили спілкуватися щодо обставин справи з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, віцепремʼєр-міністром Олександром Кубраковим та іншими.

Якщо Артем Шило порушить ці обовʼязки, то його заставу можуть стягнути в дохід бюджету.

Детальніше про схему з «Укрзалізницею»

2 квітня правоохоронці заявили, що викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП — ідеться про заволодіння 95 мільйонами гривень «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Ця компанія, за даними САП і НАБУ, постачала товари за завищеною вартістю. За даними слідства, організатором групи став колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.

Трансформатори закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли компанії з росії, а потім їх перепродували «Укрзалізниці» за вдвічі вищою ціною. Тому УЗ зазнала збитків на 94,8 мільйона гривень.