Італійський острів потерпає від перенаселення дикими козами. Влада пропонує місцевим жителям «усиновити» тварин

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Влада віддаленого італійського острова Алікуді, заполоненого дикими козами, пропонує віддати тварин кожному, хто бажає їх взяти.

Про це пише The Guardian.

Кількість кіз на Алікуді, який є найменшим островом Еолійського архіпелагу Сицилії, у шість разів перевищує кількість людського населення — 600 тварин проти 100 людей.

Тварини, які добре орієнтуються на крутих скелях Алікуді, колись гармонійно жили поруч із людьми й стали такою ж туристичною пам’яткою, як і місцевий сплячий вулкан.

Однак за останні роки кількість кіз настільки швидко зросла, що зі своїх звичайних місць проживання на вершинах острова вони стали спускатися до території, заселеної людьми, пошкоджуючи рослинність, руйнуючи сади й присадибні ділянки та навіть блукаючи по домівках.

Через це влада острова запустила ініціативу з «усиновлення» кіз.

«Ми абсолютно не хочемо навіть розглядати можливість вибракування тварин, тому ми заохочуємо ідею їх роздати. Будь-хто може подати заявку на козу, це не обовʼязково має бути фермер, і немає жодних обмежень щодо кількості», — розказав мер Ріккардо Гулло.

Охочі мають подати запити на «всиновлення» кіз до 10 квітня.

Кіз привезли на Алікуді 20 років тому, очевидно, з наміром розводити цих тварин. Але цей план не здійснився, і кіз залишили напризволяще. Уперше про проблему зі зростанням їхньої популяції на острові заговорили ще у 2008 році.