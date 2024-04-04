Amazon вдруге за рік скорочує сотні працівників з підрозділу хмарних обчислень

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Американська компанія Amazon скорочує сотні співробітників, зокрема у відділі продажів і маркетингу, а також у команді, що розробляє технології для фізичних магазинів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Організація планує зосередити свої зусилля на ключових стратегічних напрямах, які, на їхню думку, забезпечать найбільший вплив. За словами речника Amazon, компанія спробує знайти нові посади для тих, хто потрапив під скорочення.

Зростання продажів Amazon уповільнилося до рекордно низького рівня минулого року, оскільки корпоративні клієнти скоротили витрати та відклали проєкти технологічної модернізації.

Це вже друга велика хвиля звільнень за один рік — минулого разу з Amazon звільнили 27 тисяч працівників.