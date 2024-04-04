Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги та дрони на мільйон євро

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Getty Images / «Бабель»

Латвія відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму мільйон євро.

Про це повідомила премʼєрка Латвії Евіка Сіліня на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем.

«Ми працюємо з латвійськими підприємцями для розвитку індустрії виробництва дронів у Латвії. Наразі комплектуються вантажі в Україну з безпілотниками латвійського виробництва, щоб доставити їх найближчим часом», — наголосила вона.

Премʼєрка додала, що в рамках Коаліції безпілотників у 2024 році Латвія планує виділити щонайменше €10 мільйонів на закупівлю безпілотників.

Сіліня також розповіла про новий пакет військової допомоги Україні на €22,2 мільйона, запланований на квітень. У ньому будуть боєприпаси, вибухівка і зброя, а також транспортне, індивідуальне і допоміжне обладнання.

Крім того, на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах чеської ініціативи Латвія виділить приблизно €10 мільйонів.

З урахуванням квітневого пакета військова допомога Україні з боку Латвії сягне €392 мільйонів, а загальна підтримка України — €850 мільйонів. У 2024 році підтримка України перевищить €200 мільйонів, військова допомога становитиме приблизно €112 мільйонів, або майже 0,25% ВВП Латвії.