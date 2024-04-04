За час повномасштабної війни ВООЗ зафіксувала понад 1 600 атак на медичну систему України

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Євген Малолєтка / «Бабель»

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Всесвітня організація охорони здоровʼя зафіксувала 1 682 атаки на медичну систему в Україні, що призвело до 128 смертей і 288 поранень медичного персоналу та пацієнтів.

Також ВООЗ звертає увагу, що багато працівників швидкої допомоги та інший персонал мають втричі вищий ризик загинути або отримати травму, ніж інші працівники медичної галузі.

«Багато бригад екстреної допомоги потрапляють під обстріл або по дорозі на виклик, або на своїх базах. Вже чотири наших співробітники загинули, 12 людей отримали поранення та були госпіталізовані», — цитує організація начальницю Центру екстреної медичної допомоги Херсонської ОВА Галину Салдан.

З 68 атак, підтверджених ВООЗ протягом І кварталу 2024 року, 12 (майже 20%) були спрямовані на служби екстреної медичної допомоги, зокрема девʼять атак — на пункти екстреної медичної допомоги, сім атак призвели до пошкодження машин швидкої допомоги.

Попри докази й свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.