Парламентський комітет схвалив законопроєкт про «клуб білого бізнесу». Що він передбачає

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу». Документ стосується податкових перевірок.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, який є співавтором законопроєкту.

«Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищого за середній по галузі рівня заробітної плати, то податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється», — пояснює нардеп.

Платники податків, яких внесуть до «клубу білого бізнесу», отримають такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного звʼязку, у тому числі в режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у пʼятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Вестиме цей перелік Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

За даними Офісу генпрокурора, в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу порушують без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом. Цей показник сягнув історичного максимуму. У січні – жовтні 2023 року лише 23% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходили до суду з обвинувальним актом. Це на третину менше, ніж у попередні роки.

Протягом жовтня – грудня 2023 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів і закрила 220 справ. Податкові питання бізнесу очолюють рейтинг скарг до ради і становлять 61% від усіх звернень.