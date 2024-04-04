«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків онлайн на поїзд Чоп — Будапешт — Відень

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«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків онлайн на поїзд № 143/146 Чоп — Будапешт — Відень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий прямий поїзд № 143/146 Чоп — Будапешт — Відень має стиковки з нічними рейсами з Києва, Луцька та Рівного. Потяг з Чопу до Відня прямує складом з загальних сидячих вагонів з Wi-Fi. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що йдеться про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачеве — Дебрецен, Мукачеве — Будапешт, Чоп — Захонь) зʼявляться в застосунку дещо пізніше, про це повідомлять окремо.

В «Укрзалізниці» нагадують, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку «Укрзалізниці» з верифікацією акаунту через «Дія.Підпис».