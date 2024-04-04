На Херсонщині ввели обмеження на вʼїзд для іноземців

Новини

Для іноземців та міжнародних організацій змінили правила вʼїзду в Херсонську область. Відтепер потрібно повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Нововведення стосується представників іноземних, консульських установ, представництв міжнародних організацій, добровольців тощо.

Подати заповнені документи потрібно на електронну пошту комендатури Херсонської області: kherson.komendant@gmail.com. Лист заповнюється за встановленою формою й у темі листа слід зазначити «Повідомлення про пересування».

При цьому кожен представник делегації має підписати встановлену форму та чітко дотримуватись зазначеної мапи маршруту.

«У разі порушення дотримання маршруту чи термінів, що вказані в повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області здійснюється заборона вʼїзду на територію регіону», — наголосили в ОВА.