Ексрадника ОП Артема Шила взяли під варту. Його підозрюють у завданні збитків «Укрзалізниці» на майже 95 млн грн

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Facebook / Центр Протидії Корупції

Вищий антикорупційний суд узяв під варту до 31 травня колишнього позаштатного радника Офісу президента, працівника Служби безпеки України. Його підозрюють у заволодінні 94,8 мільйона гривень «Укрзалізниці».

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Організатор групи — колишній позаштатний радник ОП Артем Шило. Його взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Якщо він внесе заставу, то на нього накладуть відповідні процесуальні обовʼязки.

Під час судового засідання сторона захисту стверджувала, що ексрадника ОП хотіли взяти на поруки два бойових офіцери, які отримали звання Героя України після початку повномасштабного вторгнення. На суд вони не зʼявились, бо виконують бойові завдання.

З 2012 року Артем Шило працював у СБУ. Спершу в Харкові, а з 2016 — у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам.

У 2021 році його звільнили зі служби, він став позаштатним радником ОП. За рік чоловік повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено – головне управління «І».

Детальніше про схему

2 квітня правоохоронці заявили, що викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП — йдеться про заволодіння 95 мільйонів гривень «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Ця компанія, за даними САП і НАБУ, постачала товари за завищеною вартістю. За даними слідства, організатором групи став колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.

Трансформатори закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли компанії з росії, а потім їх перепродували «Укрзалізниці» за вдвічі вищою ціною. Тому УЗ зазнала збитків на 94,8 мільйона гривень.