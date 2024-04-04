Верховний суд вперше визнав законним перехід громади з УПЦ МП до ПЦУ

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Верховний суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Частина мешканців села Калинівка (Житомирщина) вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до ПЦУ. Однак цей крок оскаржили до суду. Оскільки суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили, справа пішла до Великої палати Верховного суду України.

«Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади», — розповіли в суді.

З-поміж іншого, у цій справі сформулювали висновки щодо поняття релігійної громади, критеріїв членства в ній, способу реалізації права релігійної громади змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях.