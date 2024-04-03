Очільник МЗС Кулеба закликав союзників передати Україні 5—7 систем Patriot, якщо вони не хочуть збивати ракети над своїми країнами
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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U.S. Army
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Reuters сказав, що союзники України не надають достатньо засобів ППО, попри наявність у них понад 100 систем Patriot.
Тому очільник українського МЗС планує порушувати питання постачання систем Patriot на кожній із серії зустрічей з колегами з НАТО протягом наступних двох днів у Брюсселі.
За його словами, українські партнери наразі «не бажають поділитися ще п’ятьма-сімома Patriot». Він зазначив, що ця кількість є мінімально необхідною для захисту неба від постійних російських повітряних атак.
«Це така велика проблема? Невже неможливо забезпечити мінімальний запит України?» — запитав Кулеба.
І додав, що «це лише питання політичної волі» та хтось має ухвалити рішення про надання додаткових Patriot.
Дмитро Кулеба не розуміє, чому союзники досі не передають Patriot, хоча вони самі не перебувають під ракетними й дроновими ударами щодня, як Україна.
«Коли я кажу, що в Європі буде війна, а ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста, я не перебільшую. Усе це буде, якщо Україна не виграє війну проти росії. Тож найкращий спосіб врятувати свої Patriot від перехоплення ракет над вашими країнами, а своїх солдатів — від загибелі, — це відправити Patriot в Україну та дати українським солдатам все необхідне», — резюмував він.
- З початку 2024 року росія випустила по Україні майже тисячу ракет, близько 2 800 ударних дронів і майже 7 000 керованих авіабомб. Протягом березня російські окупанти суттєво збільшили кількість повітряних атак по Україні — вони знову націлилися на українську енергетику, а 22 березня вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Пізніше росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України.