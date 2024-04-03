З окупації виїхали семеро дітей з родинами

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Sandy Millar / Unsplash

Ще семеро дітей з родинами виїхали з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, деякі сімʼї стали свідками російського мародерства, примусової паспортизації, насильства над українцями, а дітей змушували вчитися у школах за російською програмою.

«А родини, де є хлопці-підлітки, виїжджали з тимчасово окупованих територій, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії», — додав Лубінець.

Зараз родинам і дітям допомагають представники Офісу омбудсмана, держструктури та благодійні організації. Тим, хто виїхав, тепер потрібно відновити документи, влаштувати дітей у навчальні заклади та гуртки, знайти роботу.

Також фахівці надаватимуть родинам медичну, психологічну, гуманітарну і соціальну допомогу.