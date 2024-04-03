В Україні створили нову інституцію із захисту прав військових

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В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців у підпорядкуванні Міністерства оборони. Фактично запроваджується нова інституція військового омбудсмана.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

Управління розглядатиме скарги й звернення військових, надаватиме їм первинну правничу допомогу, проводитиме перевірки й розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Основні порушення, які перевірятиме управління:

забезпечення військовослужбовців;

право на відпустку;

зловживання правами командирами;

ненадання чи недостатнє надання медичної допомоги;

соціальні гарантії;

порушення гендерної рівності.

Якщо перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, звернення останнього спрямують до правоохоронців.

Під час роботи над документом про створення нового управління врахували досвід країн, де інститут військового омбудсмана продемонстрував ефективність, а саме Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чехії та Бельгії.