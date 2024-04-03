Телескоп «Джеймс Вебб» досліджує екстремальну галактику з бурхливими спалахами зірок

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James Webb Space Telescope

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» націлив свої камери на галактику Messier 82 зі швидким і бурхливим зореутворенням. Учені досліджують, як ця екстремальна активність впливає на галактику в цілому.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Messier 82 розташована на відстані 12 мільйонів світлових років у сузір’ї Великої Ведмедиці. Галактика доволі компактна за розміром, але вона створює нові зірки в 10 разів швидше за наш Чумацький Шлях.

Міжнародна група астрономів спрямувала інструмент телескопа NIRCam (камеру ближнього інфрачервоного діапазону) до центру галактики, де відбувається спалах народження зірок, щоб детально розглянути фізичні умови, які сприяють утворенню нових зір.

James Webb Space Telescope

«Кожна біла точка на цьому зображенні є або зіркою, або зоряним скупченням. Ми можемо почати розрізняти всі ці крихітні точкові джерела, що дозволить нам отримати точну кількість усіх зоряних скупчень у цій галактиці», — сказала одна з авторок дослідження з Університету Арізони в Тусоні Ребекка Леві.

Спектральні дані від «Джеймса Вебба» допоможуть астрономам визначити точний вік зоряних скупчень і дадуть розуміння, як довго триває кожна фаза зореутворення в галактиці зі спалахами зірок. До того ж дослідження активності в таких галактиках, як M82, може розширити знання дослідників про ранній Всесвіт.