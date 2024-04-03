Заволодіння 95 мільйонами гривень «Укрзалізниці»: учасникам організованої групи повідомили підозри

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Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру учасникам організованої групи, яку правоохоронці вважають причетною до заволодіння 94,8 мільйона гривень «Укрзалізниці».

Про це пише пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

НАБУ і САП днями викрили організовану групу, яка під час воєнного стану закупила для «Укрзалізниці» трансформатори за завищеними цінами.

Про підозру в привласненні й розтраті чужого майна повідомили сімом учасникам групи. Їхні посади вказані на час вчинення злочину (з червня до грудня 2022 року):

керівник організованої групи, радник Офісу президента України, а надалі співробітник СБУ (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ);

два учасники організованої групи (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ);

перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (ч. 5 ст. 191 ККУ);

заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ);

посередник, який діяв від імені компанії-постачальника (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ);

співробітник Служби безпеки України (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Розслідування зʼясувало, що постачання трансформаторів було за завищеною вартістю, оскільки група забезпечила відсутність конкурентів із вигіднішими цінами за допомогою листа СБУ «Щодо загроз державній безпеці». Водночас звʼязки компанії, яка «виграла» тендер, та її контролера з росією проігнорували.

За даними з джерел «Слово і Діло», організатор групи — колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.