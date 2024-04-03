СБУ оголосила підозру 26 колаборантам, які катували місцевих на Херсонщині

Новини

Getty Images

Служба безпеки встановила ще 26 учасників так званого головного управління МВС рф Херсонської області на тимчасово окупованій частині регіону. Ще 26 колаборантів отримали підозри за катування людей.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили їхні особи. Шестеро фігурантів обіймали керівні посади в окупаційному відділі Міністерства внутрішніх справ росії «Каховський». Інших призначили до російських підрозділів слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини.

Колаборанти масово репресували місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресії. Під керівництвом ФСБ вони намагались розганяти проукраїнські зібрання мешканців Каховки.

СБУ стверджує, що під час таких «рейдів» колаборанти викрадали людей та увʼязнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини. Викрадених жорстоко катували, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також фігуранти вдиралися до помешкань українських патріотів і під виглядом обшуків викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші й автомобілі. Їх також залучали до охорони виборчкомів на фейкових російських виборах на окупованих територіях України.

Підозри отримали:

Денисюк Іван Юрійович — очільник псевдоустанови;

Овдієнко Євген Володимирович — керівник «відділу дізнання»;

Сьомін Володимир Ігорович — «слідчий»;

Задорожна Євгенія Олександрівна — «слідча»;

Суслов Михайло Омелянович — очільник «відділу участкових інспекторів»;

Повшик Михайло Михайлович — керівник «відділу карного розшуку»;

Бугровенко Артем Володимирович — «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Жакоті Олександр Борисович — «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Нікулін Володимир Сергійович — «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Суслов Дмитро Михайлович — «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Мартинов Олександр Вадимович — «оперуповноважений відділу карного розшуку»;

Костерний В’ячеслав Сергійович — керівник «відділу патрульно-постової служби»;

Макогоник Олександр Вікторович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Поздняков Олександр Григорович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Стацик Володимир Семенович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Кравченко Олексій Миколайович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Олійник Євген Миколайович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Черьомухін Олександр Сергійович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Сінько Ілля Олександрович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Біловицький Віктор Вікторович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Литвиненко Артем Сергійович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Хруслов Владислав Леонідович — «інспектор відділу патрульно-постової служби»;

Сьоміна Катерина Юріївна — очільник «відділу кадрового забезпечення»;

Нікуліна Вероніка Ігорівна — «старший інспектор відділу кадрового забезпечення»;

Добров Олександр Вікторович — «черговий співробітник чергової частини»;

Кравчук Ірина Василівна — «помічниця чергового співробітника чергової частини».

Їх звинувачують у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, колабораціонізмі, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, викраденні людей, катуванні, викраденні зброї, грабежі та викраденні автомобілів.