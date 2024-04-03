Новини

СБУ оголосила підозру 26 колаборантам, які катували місцевих на Херсонщині

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images

Служба безпеки встановила ще 26 учасників так званого головного управління МВС рф Херсонської області на тимчасово окупованій частині регіону. Ще 26 колаборантів отримали підозри за катування людей.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили їхні особи. Шестеро фігурантів обіймали керівні посади в окупаційному відділі Міністерства внутрішніх справ росії «Каховський». Інших призначили до російських підрозділів слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини.

Колаборанти масово репресували місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресії. Під керівництвом ФСБ вони намагались розганяти проукраїнські зібрання мешканців Каховки.

СБУ стверджує, що під час таких «рейдів» колаборанти викрадали людей та увʼязнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини. Викрадених жорстоко катували, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також фігуранти вдиралися до помешкань українських патріотів і під виглядом обшуків викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші й автомобілі. Їх також залучали до охорони виборчкомів на фейкових російських виборах на окупованих територіях України.

Підозри отримали:

Їх звинувачують у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, колабораціонізмі, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, викраденні людей, катуванні, викраденні зброї, грабежі та викраденні автомобілів.