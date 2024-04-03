У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік. Йому було 114 років
- Автор:
- Оля Березюк
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Twitter / Nicolás Maduro
У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік — Хуан Вісенте Перес Мора, якому було 114 років.
Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро.
Венесуелець був офіційно визнаний найстарішим чоловіком у світі й занесений до Книги рекордів Гіннеса 4 лютого 2022 року.
Він народився у місті Ель-Кобре 27 травня 1909 року. У 1914 році його сімʼя переїхала в Лос-Пажуїлес. У віці пʼяти років він почав працювати з батьком і братами в сільському господарстві та допомагав у зборі цукрової тростини та кави.
У 1948 році він став шерифом у Карікуені і протягом десяти років відповідав за вирішення земельних і сімейних спорів, продовжуючи при цьому працювати в сільському господарстві.
Перес Мора — батько 11 дітей. На момент потрапляння до Книги рекордів він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.
- Найстарішою жінкою у світі, яка досі жива, визнана Марія Браньянс Морера, їй наразі 117 років.