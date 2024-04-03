Окупанти обстріляли Сумщину, є загиблий та поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
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Третього квітня о 09:25 російські окупанти завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області, інформує пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.
Удар пошкодив пʼять автомобілів, будівлі магазину й будинку культури.
«На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька й чотирирічного сина», — зазначено в повідомленні.
В ОВА додали, що на місці «прильотів» працюють усі необхідні служби.
- Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, окупувавши частину Сумської області. На початку квітня того року північні регіони України, зокрема Сумську область, звільнили від російських окупантів. Утім, з того часу російські війська регулярно обстрілюють регіон. У лютому – березні 2024 року росіяни значно посилили інтенсивність ударів по регіону. З початку березня на Сумську область російські окупанти скинули майже 200 керованих авіабомб, заявив президент України Володимир Зеленський 19 березня.