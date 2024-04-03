Окупанти обстріляли Сумщину, є загиблий та поранені

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Третього квітня о 09:25 російські окупанти завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області, інформує пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Удар пошкодив пʼять автомобілів, будівлі магазину й будинку культури.

«На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька й чотирирічного сина», — зазначено в повідомленні.

В ОВА додали, що на місці «прильотів» працюють усі необхідні служби.