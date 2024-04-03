ППО вночі збила всі дрони Shahed над Україною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти минулої ночі атакували Україну ударними дронами. Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
«Окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши чотири БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити всі БпЛА», — йдеться у повідомленні.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уточнив, що дрони Shahed знищили підрозділи мобільних вогневих груп сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській і Черкаській областях.
Безпілотники російська армія випустила з Приморсько-Ахтарська.
Також окупанти з тимчасово окупованої території Донецької області запустили по наземних цілях три ракети С-300, зазначив командувач.
- Російські окупанти практично щоночі атакують Україну ударними безпілотниками й регулярно завдають по території країни ракетних ударів. 29 грудня окупанти здійснили найбільш масовану на цей момент атаку на Україну, використавши 158 засобів повітряного нападу. З початку березня окупанти випустили по Україні 130 ракет, приблизно 320 Shahed і 900 керованих авіабомб.