ППО вночі збила всі дрони Shahed над Україною

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Російські окупанти минулої ночі атакували Україну ударними дронами. Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

«Окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши чотири БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити всі БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уточнив, що дрони Shahed знищили підрозділи мобільних вогневих груп сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській і Черкаській областях.

Безпілотники російська армія випустила з Приморсько-Ахтарська.

Також окупанти з тимчасово окупованої території Донецької області запустили по наземних цілях три ракети С-300, зазначив командувач.