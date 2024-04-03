Генсек НАТО пропонує створити створити 5-річний пакет допомоги Україні на суму $100 млрд

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 млрд протягом пʼяти років у рамках пакету, який лідери мають підписати на липневому саміті у Вашингтоні.

Про це повідомляють агентства AFP і Bloomberg із посиланням на осіб, знайомих з обговореннями.

Члени НАТО все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми ведення обліку, зокрема, чи включати двосторонню допомогу Україні в загальну суму, сказали джерела.

Медіа припускають, що відповідна пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники Альянсу дійдуть згоди.

Відповідно до плану, НАТО візьме на себе певну координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як «група Рамштайн», яка координує поставки зброї в Україну приблизно із 50 країн. Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім, повідомили дипломати.

За керівництва головнокомандувача НАТО генерала Кріса Каволі такий крок може захистити Контактну групу від будь-яких політичних змін, які можуть виникнути після президентських виборів у США.

«Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, спроба НАТО взяти на себе активнішу роль у наданні допомоги Україні означатиме зміну парадигми військового альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у широкомасштабну війну з росією, на активнішу допомогу Україні», — йдеться у повідомленні.