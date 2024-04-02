МЗС України: Якщо міжнародне право не працює, його треба змінювати

Новини

Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що міжнародне право треба змінювати, якщо за ним зараз неможливо притягнути до відповідальності росію як постійного члена Ради безпеки ООН.

Про це він сказав на пресконференції в Гаазі, передає кореспондентка «Бабеля».

«При всій моїй повазі до верховенства права і статичності деяких правових концепцій, право розвивається, тому що мета права — вирішувати проблеми, з якими стикається людство, у чесний і справедливий спосіб. І в нинішньому стані, коли міжнародне право не може вирішити проблему притягнення до відповідальності постійного члена Ради безпеки ООН, право має змінюватися», — зазначив він.

На його думку, «серце міжнародного права в усьому світі бʼється саме на засіданнях основної групи, тому що саме тут розглядають найбільш інноваційні та креативні ідеї щодо розвитку міжнародного права».

Він нагадав, що розмова про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії починалася з чіткого «ні» і неприйняття з боку всіх партнерів, але врешті багато чого досягли. За його словами це більше не юридичне питання, а політичне.

«Якщо політики хочуть служити правосуддю, юристи й банкіри завжди знайдуть спосіб. Це повною мірою стосується і нас. І якби міжнародне співтовариство дотримувалося іншої логіки, Нюрнберзький трибунал, як і міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії та інші трибунали не сталися б», — зазначив міністр.

«Усе починається з бажання вершити правосуддя. І якщо є хтось, хто вважає, що звірства, вчинені росією проти України, якщо є хтось, хто вважає, що злочин агресії, вчинений росією проти України, недостатній для того, щоб знайти рішення для притягнення росії до відповідальності за цей злочин, то, на жаль, ми з цими країнами знаходимося по різні боки барикад», — наголосив Кулеба.