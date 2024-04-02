Зеленський анонсував жорсткіше регулювання діяльності онлайн-казино

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Україна готує кроки, які додадуть необхідного контролю над роботою онлайн-казино і допоможуть захистити інтереси суспільства.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзвʼязку і секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю і допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином», — наголосив глава держави.

29 березня президент у відповідь на петицію доручив зібрати аналітичні дані щодо поширення і впливу гральних онлайн-платформ на українське суспільство, а також запропонувати рішення.

Автором петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко, пропонує заборонити:

доступ до онлайн-казино військовослужбовцям;

рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та загалом символікою війни чи армії, а також рекламу чи публічні згадки того, як казино передають допомогу військовим;

співпрацю благодійних фондів з учасниками грального ринку;

приймати військовим частинам на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від казино або повʼязаних із ним фізичних чи юридичних осіб;

приймати ломбардам дрони, тепловізори та інші товари подвійного призначення.

Також автор вимагає, щоб інтернет-провайдери й мобільні оператори блокували сайти нелегальних казино. Павло Петриченко аргументує це тим, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але і їхнім побратимам.