У Казахстані через повені евакуювали майже 16 тисяч людей

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У Казахстані на тлі безпрецедентних повеней евакуювали понад 15 700 людей, зокрема 6 200 дітей.

Про це повідомив заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій країни Бауиржан Сиздиков.

За його словами, ситуація залишається складною в кількох регіонах, де рівень паводкових вод продовжує зростати. Трьох людей вважають зниклими безвісти в північно-східній Абайській області.

1 квітня президент Касим-Жомарт Токаєв офіційно розкритикував регіональних губернаторів і Кабінет міністрів за «погане вирішення ситуації» і закликав бізнесменів країни долучитися до рятувальних заходів.