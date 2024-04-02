Українську академію друкарства приєднають до Львівської політехніки

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Українську академію друкарства (УАД) приєднають до Національного університету «Львівська політехніка», а Миколаївську астрономічну обсерваторію — до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Приєднання УАД

УАД стане окремим факультетом Львівської політехніки. Там продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми «гармонізують» зі схожими програмами в університеті.

При цьому студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями й освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту або бюджетного місця).

Міністр освіти України Оксен Лісовий зазначає, що приєднання дозволить розвинути інститут — збільшити спроможності залучати додаткове фінансування для досліджень, посилити кадровий потенціал і розширити матеріально-технічну базу.

Однак спільнота УАД виступали проти приєднання до Львівської політехніки. 21 березня студенти вийшли на мирний протест із вимогою зберегти автономність навчального закладу, а трудовий колектив зробив заяву, в якій назвали позицію МОН «деструктивною». В академії реорганізацію вважають «знищенням» і не бачать перспектив, про які говорять у міністерстві.

Приєднання Миколаївської астрономічної обсерваторії

Миколаївська астрономічна обсерваторія — це провідна наукова установа в Україні, що бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних і в програмах наземної підтримки космічних місій. Приєднання до Головної астрономічної обсерваторії НАН України дозволить посилити кадровий потенціал, розширити матеріально-технічну базу і збільшити залучення додаткового фінансування на дослідження.

Заклад реорганізують з повним збереженням кадрового складу, наявного фінансування як з боку НАН, так і МОН України, а також матеріально-технічної бази.