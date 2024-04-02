У Британії заарештували підозрюваного в розбещенні дітей. Він переховувався 27 років

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Одного з найбільш розшукуваних підозрюваних Великої Британії — 80-річного Річарда Берроуза — затримали в аеропорту Хітроу. Він переховувався 27 років, а тепер має постати перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над дітьми.

Про це 2 квітня написало видання The Guardian.

Берроуза затримали 28 березня після повернення до Великої Британії з Таїланду.

Поліція графства Чешир намагалася розшукати його з грудня 1997 року, коли він не зʼявився до суду у справі про непристойну поведінку і розбещення дітей.

Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми в дитячому будинку в Конглтоні та в Західному Мідленді між 1969 і 1971 роками.

Як пише BBC, на суді Берроуз говорив лише двічі — один раз, щоб підтвердити свою неявку 27 років тому, і ще раз, щоб підтвердити, що ордер на його арешт виконаний.

Чоловіка відправили під варту, 21 червня відбудеться наступне слухання у справі.