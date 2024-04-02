Академічна мобільність до закордонних університетів тепер доступна і для студентів-чоловіків

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Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном доступна і для студентів-чоловіків за спеціальних умов.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Студенти-чоловіки можуть стати учасниками програми академічної мобільності на один семестр, щоб перетнути кордон. Ідеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Студент має не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

«Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того щоби взяти участь, необхідно мати високі бали й виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми», — заявив міністр освіти України Оксен Лісовий.

Документи, що необхідні для перетину кордону:

е-квиток студента;

направлення від ЗВО;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти й відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності.